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12:22, 5 февраля 2024Бывший СССР

Польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

Сальдо: польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские солдаты спасли раненого польского наемника — в плену он пересмотрел свое отношение к украинскому конфликту и перешел на сторону России. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — отметил Сальдо.

Бывший наемник вступил в ряды Вооруженных сил России и призвал сограждан сопротивляться политике польского правительства. В Варшаве забыли, «кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам», уверен он.

Военный попал в плен в декабре 2023 года после боя под Крынками, где его оставили умирать украинские военнослужащие. Поляка нашли бойцы Российской армии. Они оказали ему медицинскую помощь и отправили в тыл.

Глеб Палехов
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