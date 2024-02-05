Сальдо: польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

Российские солдаты спасли раненого польского наемника — в плену он пересмотрел свое отношение к украинскому конфликту и перешел на сторону России. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма», — отметил Сальдо.

Бывший наемник вступил в ряды Вооруженных сил России и призвал сограждан сопротивляться политике польского правительства. В Варшаве забыли, «кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам», уверен он.

Военный попал в плен в декабре 2023 года после боя под Крынками, где его оставили умирать украинские военнослужащие. Поляка нашли бойцы Российской армии. Они оказали ему медицинскую помощь и отправили в тыл.

