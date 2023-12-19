Сальдо сообщил о взятии в плен польского наемника ВСУ под Крынками

Российские военные взяли в плен польского наемника, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо опубликовал видео оказания медицинской помощи поляку, снятое российскими бойцами под населенным пунктом Крынки. Украинские военные оставили его лежать с ранением и покинули позиции. В свою очередь, российские солдаты оказали раненому помощь и отправили в тыл.

Глава Херсонской области подчеркнул, что в Вооруженных силах России действует строгий алгоритм обращения с пленными и ранеными. Он также призвал украинских военных выходить на связь с российской стороной для получения инструкций по безопасной сдаче в плен.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко зафиксировал рост числа наемников из Грузии и Польши в составе ВСУ. Он предположил, что набор иностранцев связан с серьезным некомплектом в украинских подразделениях.