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12:42, 19 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные взяли в плен польского наемника

Сальдо сообщил о взятии в плен польского наемника ВСУ под Крынками

Кадр: Telegram-канал Владимира Сальдо

Российские военные взяли в плен польского наемника, воевавшего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо опубликовал видео оказания медицинской помощи поляку, снятое российскими бойцами под населенным пунктом Крынки. Украинские военные оставили его лежать с ранением и покинули позиции. В свою очередь, российские солдаты оказали раненому помощь и отправили в тыл.

Глава Херсонской области подчеркнул, что в Вооруженных силах России действует строгий алгоритм обращения с пленными и ранеными. Он также призвал украинских военных выходить на связь с российской стороной для получения инструкций по безопасной сдаче в плен.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко зафиксировал рост числа наемников из Грузии и Польши в составе ВСУ. Он предположил, что набор иностранцев связан с серьезным некомплектом в украинских подразделениях.

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      Юрий Леонов
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