Перешедший на сторону России боец ВСУ рассказал подробности угона танка Т-64

Боец ВСУ, перешедший на сторону РФ, рассказал подробности угона танка Т-64

Перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев рассказал подробности угона танка Т-64, передает ТАСС.

«Нас кинули на позицию, как пушечное мясо, я передал координаты своему другу. Через время наступления обстрела. Били не по нам, а по соседним позициям, чтобы началась паника», — заявил Лихачев.

По его словам, когда из-за обстрела окружавшие его бойцы сбегали, он смог воспользоваться моментом и запрыгнул в танк. Сослуживцы восприняли его действия как прикрытие отступающих: «Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине».

Он добавил, что в рядах ВСУ служил штурмовиком, а опыт вождения был только на гусеничном тракторе в деревне, но подготовился к операции с помощью видео на YouTube.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Лихачев может попросить о каких-то льготах за добытый трофей.

«Следственные органы выясняют, кто этот человек, чем он занимался, числятся ли за ним какие-то воинские преступления. Все это небыстрая работа», — сказал полковник.

