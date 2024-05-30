Перешедший на сторону России боец ВСУ рассказал подробности угона танка Т-64
Перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Лихачев рассказал подробности угона танка Т-64, передает ТАСС.
«Нас кинули на позицию, как пушечное мясо, я передал координаты своему другу. Через время наступления обстрела. Били не по нам, а по соседним позициям, чтобы началась паника», — заявил Лихачев.
По его словам, когда из-за обстрела окружавшие его бойцы сбегали, он смог воспользоваться моментом и запрыгнул в танк. Сослуживцы восприняли его действия как прикрытие отступающих: «Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине».
Он добавил, что в рядах ВСУ служил штурмовиком, а опыт вождения был только на гусеничном тракторе в деревне, но подготовился к операции с помощью видео на YouTube.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Лихачев может попросить о каких-то льготах за добытый трофей.
«Следственные органы выясняют, кто этот человек, чем он занимался, числятся ли за ним какие-то воинские преступления. Все это небыстрая работа», — сказал полковник.