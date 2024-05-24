Описано будущее укравшего для Российской армии танк украинца

Полковник Кошкин: угнавшего для ВС РФ танк украинца ждет проверка

Украинский военный, который угнал танк и перешел на сторону России, может попросить о каких-то льготах за добытый трофей, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Он также добавил, что теперь с мужчиной будут работать следователи.

«Он перешел к нам с боевой техникой, пригнал танк. Наверное, теперь попросит о каких-то льготах. Например, остаться в России или о чем-то еще. Танк — это все же веский довод для чего-то такого, — заметил Кошкин. — А может, просто перегнал и перегнал. Тут надо его спрашивать».

Теперь с военным, по словам полковника, будет проводиться тщательная работа. Необходимо будет изучить его документы, подтвердить историю.

«Следственные органы выясняют, кто этот человек, чем он занимался, числятся ли за ним какие-то воинские преступления. Все это небыстрая работа», — сказал полковник.

Ранее украинский военный Максим Лихачев угнал танк и перешел с ним на сторону Российской армии. Отмечается, что мужчина — уроженец города Сватово Луганской народной республики, с начала специальной военной операции успел послужить в четырех бригадах ВСУ.