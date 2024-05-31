Бывший военный ВСУ призвал сослуживцев развернуть оружие против властей Украины
Бывший военный ВСУ Лихачев призвал развернуть оружие против властей Украины
Бывший украинский военный Максим Лихачев, который перешел на сторону России, угнав танк Т-64, призвал экс-сослуживцев развернуть оружие против властей Украины. Его слова передает ТАСС.
«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», — сказал он.
В конце мая стало известно, что 39-летний Лихачев угнал бронированную боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что посчитал, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его ждали по предварительной договоренности.
Военный — уроженец города Сватово Луганской народной республики (ЛНР). С начала специальной военной операции (СВО) на Украине он успел послужить в четырех бригадах ВСУ.