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05:56, 31 мая 2024Бывший СССР

Бывший военный ВСУ призвал сослуживцев развернуть оружие против властей Украины

Бывший военный ВСУ Лихачев призвал развернуть оружие против властей Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Бывший украинский военный Максим Лихачев, который перешел на сторону России, угнав танк Т-64, призвал экс-сослуживцев развернуть оружие против властей Украины. Его слова передает ТАСС.

«Сослуживцы, обращаюсь к вам, разворачивайте оружие и идите против той власти, которая нас и вас истребляет. Это геноцид», — сказал он.

В конце мая стало известно, что 39-летний Лихачев угнал бронированную боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому что посчитал, что так будет безопаснее добраться до российских позиций, где его ждали по предварительной договоренности.

Военный — уроженец города Сватово Луганской народной республики (ЛНР). С начала специальной военной операции (СВО) на Украине он успел послужить в четырех бригадах ВСУ.

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      Сергей Грехов
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