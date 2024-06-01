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05:34, 1 июня 2024Бывший СССР

Угнавший танк украинский военный рассказал о предложении от польских спецслужб

Угнавший Т-64 боец ВСУ Лихачев заявил о предложении разведки Польши шпионить

Фото: Reuters

Спецслужбы Польши предлагали бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максиму Лихачеву, угнавшему танк Т-64 и перешедшему на сторону России, заниматься шпионажем на территории Донбасса. Об этом мужчина рассказал агентству ТАСС.

Он пояснил, что представители разведки связались с ним, когда он выезжал на заработки в Польшу. «Начали мне предлагать, чтобы я работал на их организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, так как понял, что дело "пахнет керосином"», — поведал военный. Лихачев уточнил, что от него хотели получать информацию из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее Лихачев рассказал подробности угона Т-64. По его словам, когда из-за обстрела окружавшие его бойцы сбегали, он смог воспользоваться моментом и запрыгнул в танк. Сослуживцы восприняли его действия как прикрытие отступающих: «Поэтому никто ничего не заподозрил. Все было на диком адреналине», — вспомнил он.

О переходе Лихачева на российскую сторону стало известно 24 мая. Боец ВСУ угнал танк, поскольку посчитал, что так будет безопаснее добраться до позиций ВС РФ, где его заранее ждали по предварительной договоренности.

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      Марина Совина
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