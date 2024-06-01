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09:35, 1 июня 2024Россия

В Минобрнауки назвали главные критерии ранжирования для поступающих в вузы

Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении
Начало событий в новости Как пересдать ЕГЭ:

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В Минборнауки заявили, что главным критерием ранжирования поступающих в высшие учебные заведения (вузы) в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов, и пересдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не отразится на рейтинге абитуриента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.

По информации в ведомстве, результаты будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Таким образом, благодаря системам межведомственного обмена информацией, данные о результатах пересдачи ЕГЭ практически сразу попадут в приемные комиссии вузов.

Приемные компании 2024 года в вузы в России пройдут с 20 июня по 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники смогут 4 и 5 июля.

Ранее сообщалось, что в отличие от прошлых лет, в 2024 году одиннадцатиклассники имеют право пересдать ЕГЭ не только по обязательным предметам, но и по тем, результатами сдачи которых они недовольны. Согласно новым правилам, переписать можно один экзамен по выбору.

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      Анна Габай
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