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02:28, 31 января 2024Бывший СССР

Отказ Зеленского от увольнения Залужного объяснили

NYT: Зеленский не уволил Залужного из-за утечки данных об отставке в СМИ

Фото: Reuters

Правительство президента Украины Владимира Зеленского планировало уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного в понедельник, 29 января, но отложило это из-за утечки данных об отставке в СМИ. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на бывшего высокопоставленного украинского чиновника.

Знакомый с ситуацией депутат Верховной Рады подтвердил это, отметив, что Зеленский и Залужный встретились вечером 29 января, но никакого решения принято не было. Одним из препятствий стало отсутствие немедленной замены Залужному на посту главкома, объяснил он.

Ранее сообщалось об отказе Залужного на предложение Зеленского занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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