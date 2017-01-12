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Penthouse предложил ФСБ миллион долларов за интимное видео с Трампом

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Мужской журнал и производитель фильмов для взрослых Penthouse в шутку предложил выкупить якобы снятое ФСБ в московском отеле «Ритц-Карлтон» интимное видео с избранным президентом США Дональдом Трампом за один миллион долларов. Об этом журнал сообщил в своем Twitter.

«Внимание! Предлагаем до миллиона долларов за эксклюзивные права на записи ФСБ с золотым дождем Трампа», — говорится в сообщении.

Поверившие в серьезность предложения пользователи начали скидывать журналу подтверждения того, что данные о секс-оргии были сфальсифицированы интернет-троллями с 4chan. Другие предложили Penthouse обратить внимание на снимки употребляющей наркотические вещества дочери Барака Обамы.

«Я бы купил эту картинку, подписанную Ларри Флинтом» (основатель Penthouse, — прим. «Ленты.ру»), — пошутил пользователь @joemn1620.

Во вторник, 11 января издание BuzzFeed опубликовало якобы секретный доклад бывшего агента британской разведки о «глубоких связях» избранного президента США Дональда Трампа с Россией. В документе рассказывалось, что во время своей поездки в Москву в 2013 году Трамп поселился в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», где когда-то останавливались Барак и Мишель Обама, заказал проституток и приказал им помочиться на ту самую постель, на которой отдыхала президентская пара.

Автор доклада отмечал, что сотрудники ФСБ располагают видеозаписью оргии, поскольку якобы круглосуточно записывают всех важных гостей в президентских номерах отеля. Телеканал CNN также сообщал, что его распоряжении есть документ, содержащий порочащие факты о личной жизни Трампа.

Позже пранкер с популярного имиджборда 4chan сообщил, что выдумал факт об устроенной Трампом оргии и в ноябре 2016 года передал эти данные политическому обозревателю Рику Уилсону, который поверил в достоверность изложенных событий.

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