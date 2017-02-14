Новость о встрече Путина и Трампа в спа-центре оказалась рекламой нового фильма

Кинокомпания 20th Century Fox использовала поддельные новости в рамках рекламной кампании фильма «Лекарство от здоровья». Об этом сообщает Deadline.

Среди фейков присутствовали заметки о секретной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в швейцарском оздоровительном спа-центре, а также сообщения о певице Леди Гаге, якобы выступившей в поддержку мусульман во время концерта на Супербоуле.

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После критики в соцсетях компания объяснила свои действия. «"Лекарство от здоровья" — фильм о лекарстве, от которого люди заболевают еще сильнее. В рамках рекламной кампании мы создали поддельный сайт о здоровье и объединились с создателем фейковых новостей. Как говорит антагонист нашей ленты, "внутри каждого из нас есть болезнь, и только когда мы узнаем, что именно нас беспокоит, мы сможем найти лекарство"».

Студия распространяла фейки на таких новостных сайтах, как Sacramento Dispatch, Salt Lake City Guardian, Houston Leader, NY Morning Post и Indianapolis Gazette.

Фильм «Лекарство от здоровья» режиссера Гора Вербински выйдет на российские экраны 30 марта. В нем сыграли Джейсон Айзекс, Дэйн ДеХаан, Миа Гот и Селия Имри.

В декабре 2016-го создатели социальной сети Facebook объявили, что разрабатывают новую функцию, позволяющую сообщать о фейковых новостях и помечать их специальными маркерами. Необходимость нововведения они объяснили тем, что в интернете в ходе гонки за пост президента США обострилась война компроматов, которая, как многие полагают, могла повлиять на выбор граждан.