Американский режиссер Майкл Мур разработал план по свержению Трампа

Американский режиссер Майкл Мур разработал состоящий из 10 пунктов план по свержению Дональда Трампа с поста президента Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщает The Independent.

По словам режиссера, в настоящее время у главы государства очень большие проблемы из-за стремления наладить отношения с Москвой, а также из-за непопулярного в стране указа об ужесточении миграционной политики.

В частности, Мур предлагает гражданам США каждый день звонить в Конгресс с жалобами на Трампа, участвовать в маршах протеста. «Мы можем остановить его. Не применяя насилие, мы можем помешать ему причинять вред», — призывает Мур.

По его словам, акции протеста напомнят Трампу и его администрации, что не все американцы голосовали за него. «Действуя сообща, мы сможем ощутить солидарность и надежду», — резюмировал режиссер.

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Мур также отметил необходимость реформирования Демократической партии. «Старое руководство должно уйти», — отметил он.

15 февраля Майкл Мур выдвинул ультиматум президенту США Дональду Трампу, предложив ему добровольно освободить Белый дом. В противном случае в отношении республиканца будет инициирован импичмент, пригрозил кинематографист в своем Twitter.

Майкл Мур — режиссер-документалист, который в своих фильмах часто критикует внутреннюю и внешнюю политику США. В частности, он неоднократно публично выступал против Трампа. Кинематографист создал такие ленты, как «Фаренгейт 9/11», «Куда бы еще вторгнуться?», «Боулинг для Колумбины», «Здравозахоронение» и «Капитализм: История любви».

