Мэтт Дэймон объяснил частое появление Трампа в фильмах 1990-х

Президент США Дональд Трамп разрешал кинематографистам снимать фильмы и сериалы в принадлежащих ему зданиях только в том случае, если он появится в камео в проекте. Об этом заявил актер Мэтт Дэймон, пишет NME.

Артист рассказал о том, как режиссер Мартин Брест добавил в сценарий «Запаха женщины» момент с республиканцем. «Нужно было потратить час рабочего дня на идиотскую сцену: Дональд Трамп появляется в кадре и Аль Пачино говорит: "Здравствуйте, мистер Трамп!" — нужно было обязательно назвать его по имени — а потом он уходит», — объяснил Дэймон.

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«Ты тратишь на это немного времени ради разрешения на съемку, а потом просто вырезаешь сцену. Однако в "Один дома 2" они, видимо, решили ее оставить», — отметил актер.

Трамп появляется в роли самого себя в таких фильмах 1990-х, как «Компаньон», «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Образцовый самец», «Эдди» и «Один дома 2». Также он снялся в камео в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Непредсказуемая Сьюзан», «Секс в большом городе», «Крученый город» и «Няня».