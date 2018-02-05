Молодого Хана Соло впервые показали в трейлере «Звездных войн»

В сети появился первый трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», спин-оффа фантастической саги, посвященного контрабандисту Хану Соло. Ролик опубликован на YouTube-канале Star Wars.

В клипе впервые показан Олден Эренрайк в роли молодого Соло. Он поступает на службу в Имперский флот.

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Российская премьера «Соло: Звездные войны. Истории» запланирована на 24 мая. В картине также снялись Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

В январе компания Disney раскрыла подробности сюжета ленты.

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