«Веном» обогнал «Человека-паука» по суточным сборам

Фильм «Веном» за первые сутки собрал в российском прокате более 183 миллионов рублей. Об этом сообщается в единой автоматизированной информационной системе учета проданных билетов в российских кинотеатрах ЕАИС.

«Веном» на 51 процент обогнал по этому показателю картину «Человек-паук: Возвращение домой», который в первый день проката в июне 2017 года собрал 120 миллионов рублей.

Лента с Томом Харди вышла на российские экраны 4 октября. Сборы, включая пятницу и предпродажи, уже превысили 227 миллионов рублей.

Режиссером картины выступил Рубен Флейшер.