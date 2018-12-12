В постере к фильму про ежа Соника разглядели сексуальный подтекст

Пользователей сети удивил новый постер к фильму про ежа Соника, так как снимок сделан с перспективы гениталий синего супергероя. Об этом сообщает A.V. Club.
Вопросы вызвал и тот факт, что у ежа человеческие ноги.
Картинка была опубликована в Twitter-аккаунте пользователя Wario64.
Другой постер также вызвал бурную реакцию в соцсетях. Как отмечает Inverse.com, на нем изобразили «очеловеченного» ежа с хорошо развитой мускулатурой. Его сравнили с «мультяшкой, который занимается кроссфитом», а также с «горячим фурри» — так называют антропоморфных животных и субкультуру, в которой люди интересуются очеловеченными зверьками.
Пользователи начали шутить над тизерами к фильму про синего ежа.
«Смотрите, что будет, если вы осветлите лицо Соника на плакате».
«Эксклюзив! Раскрыты новые детали постера к фильму».
«Моя интерпретация нового постера с Соником. Обсуждайте».
«Новый постер к фильму выглядит отлично».
«Ноги Соника на постере выглядят так, будто он носит штаны для йоги».
В 2014 году стало известно о том, что компания Sony Pictures совместно с японской Marza Animation Planet снимут фильм про Соника.
Соник — главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog, комиксов и мультфильмов. Созданный художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой синий еж является талисманом компании Sega.