Звезда фильма «Инопланетянин» отключился на проезжей части и попал за решетку

Американский актер Генри Томас был задержан полицией по подозрению в вождении под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Артист потерял сознание за рулем на перекрестке, пишет TMZ.

Инцидент произошел в городе Туалатин, штат Орегон. Полицейские разбудили его и доставили в полицейский участок. Отмечается, что от актера не пахло алкоголем, однако его все равно задержали.

48-летний Генри Томас наиболее известен по главной роли в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин». Он сыграл мальчика Эллиота, который подружился с пришельцем и помог ему улететь с Земли. Артист также снялся в фильмах «Легенды осени», «Дорогой Джон» и «Банды Нью-Йорка».

Ранее в октябре актер Билли Боб Торнтон признался, что исполнял роль пьяного в черной комедии «Плохой Санта», в действительности находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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