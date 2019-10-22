Звезда «Плохого Санты» напивался до беспамятства на съемках

Американский актер Билли Боб Торнтон исполнял роль пьяного в черной комедии «Плохой Санта», в действительности находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его слова передает Entertainment Weekly.

Торнтон рассказал, что во время работы над сценой, когда его персонаж пьяным поднимается на эскалаторе в торговом центре и падает в кучу подарков перед детьми, он даже не осознавал, что находится на съемочной площадке.

«Я выпил три бокала красного вина на завтрак... Потом перешел на водку с клюквенным соком, а потом выпил пару банок пива. К тому моменту, как мы дошли до этой сцены, я едва понимал, что снимаюсь в фильме», — поведал он.

Артист подчеркнул, что по сценарию должен был появиться в кадре, стоя на эскалаторе, однако из-за сильного опьянения не смог этого сделать.

Комедия «Плохой Санта» вышла в прокат в 2003 году. Торнтон сыграл главного героя фильма — склонного к алкоголизму вора Вилли Соука, изображающего Санта-Клауса в торговом центре.

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