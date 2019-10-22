Вышел трейлер новых «Звездных войн»

Star Wars / YouTube

В сети появился трейлер девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», получившей название «Скайуокер. Восход». Проморолик опубликован на YouTube-канале Star Wars во вторник. 22 октября.

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В трейлере главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) пробирается через джунгли, после чего сражается с Кайло Реном (Адам Драйвер). За кадром звучит голос императора Палпатина (Иан Макдермид), который говорит, что героев ждет падение. В ролике также появляется принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года, и звучит закадровый голос Люка Скайуокера (Марк Хэмилл): «Да прибудет с тобой Сила».

В вышедшем в августе тизере девятого эпизода фанатам показали Рей в одеянии ситха с красным световым мечом.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в российский прокат 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

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