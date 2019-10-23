В трейлере новых «Звездных войн» нашли намек на смерть одного из персонажей

Поклонники нашли в трейлере девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», получившей название «Скайуокер. Восход», намек на смерть дроида C-3PO. Об этом сообщает издание The Indpendent.

Фанатов обеспокоил момент, в котором персонаж, находящийся в одном помещении с По, Рей, Финном, Зорри Блисс и BB-8, в ответ на вопрос о том, что он делает, говорит следующее: «Последний раз смотрю на моих друзей». Некоторые предположили, что дроид принесет себя в жертву и будет использован в качестве детонатора для бомбы.

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Трейлер был опубликован 22 октября. В нем главная героиня восьмого и седьмого эпизодов Рей (Дэйзи Ридли) пробирается через джунгли, после чего сражается с Кайло Реном (Адам Драйвер). За кадром звучит голос императора Палпатина (Иан Макдермид), который говорит, что героев ждет падение. В ролике также появляется принцесса Лея в исполнении Кэрри Фишер, скончавшейся в декабре 2016 года, и звучит закадровый голос Люка Скайуокера (Марк Хэмилл): «Да пребудет с тобой Сила».

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в российский прокат 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс.

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