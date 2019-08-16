Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн» станет героем сериала

Стало известно о планах Disney снять сериал о приключениях джедая Оби-Вана Кеноби из франшизы «Звездные войны». Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Deadline.

Детали сюжета и название сериала, который будет выходить на новой стриминговой платформе Disney+, не раскрываются. Тем не менее источник подтвердил, что студия позвала на роль Кеноби актера Юэна МакГрегора и ведет с ним переговоры.

48-летний шотландец уже играл Оби-Вана Кеноби в трилогии приквелов «Звездных войн»: «Эпизод 1 — Скрытая угроза» (1999), «Эпизод 2 — Атака клонов» (2002) и «Эпизод 3 — Месть Ситхов» (2005). Он также известен по таким фильмам, как «На игле» и «На игле 2», «Мулен Руж» и «Большая рыба».

Во вселенной «Звездных войн» Оби-Ван Кеноби — мастер-джедай, обучавший Энакина Скайуокера и его сына Люка. Актер Алек Гиннесс исполнил роль Кеноби в оригинальной трилогии.

Disney заявлял о работе над спин-оффом про Оби-Вана Кеноби еще в августе 2017-го — но в формате полнометражного фильма. Считается, что переработать проект, превратив его в сериал, студию заставили неудовлетворительные сборы другого спин-оффа «Звездных войн», посвященного Хану Соло.

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