Глава ВТБ Костин переоделся джедаем и рассказал о «санкционной Звезде Смерти»

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил на приеме участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в образе рыцаря-джедая из киновселенной «Звездных войн». Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника мероприятия.

Костин и первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев переоделись в Оби-Вана Кеноби и Люка Скайуокера. «​Я приветствую вас, рыцари галактики ВТБ!» — обратился к присутствующим Костин. «Привет славному ордену инвест-джедаев!» — сказал Соловьев.

После этого джедаи порассуждали о «Звезде Смерти, которая неоднократно пыталась запугать Республику санкциями и нанести удары по всей инвестиционной галактике. Но не родился еще такой ситх, которому бы открылась мудрость джедаев. А наш девиз неизменен: да пребудет с нами сила!», — резюмировал банкир.

По утверждению СМИ, на аналогичном мероприятии 2017 года Костин был в образе Иосифа Сталина, Соловьев переоделся в Никиту Хрущева. Тогда в самом банке уточнили, что это «были костюмы не конкретных исторических личностей, а типичные для эпохи 1950-х годов».

Форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» — мероприятие по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, способствующее развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами.

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