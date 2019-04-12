Девятый эпизод «Звездных войн» получил название и трейлер

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Девятая часть франшизы «Звездные войны» получит название «Звездные войны: Восхождение Скайуокера». Об этом авторы ленты объявили на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго, трансляция которого опубликована на YouTube-канале Star Wars.

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Создатели также показали трейлер грядущей картины. В нем можно увидеть бегущую по пустыне со световым мечом Рей, сражающегося с противниками Кайло Рена, а также принцессу Лею. В конце ролика звучит знаменитая фраза Люка Скайуокера из предыдущей части саги: «Никто не ушел навсегда».

Мировая премьера фильма запланирована на 19 декабря. Режиссером выступил Джей Джей Абрамс, снявший также ленту «Звездные войны: Пробуждение силы» и ставший исполнительным продюсером картины «Звездные войны: Последние джедаи». В девятом эпизоде сыграли такие актеры, как Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и Марк Хэмилл.

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