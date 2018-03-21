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Марк Хэмилл нашел Кэрри Фишер на портрете голой купальщицы

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Марк Хэмилл

Исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Марк Хэмилл разглядел на висевшей в его лондонском отеле картине свою покойную партнершу по франшизе Кэрри Фишер. Находкой актер поделился в своем Twitter.

«Так... Посмотрите-ка, кого я нашел на картине, висящей в моем гостиничном номере в Лондоне», — подписал фотографию актер.

У изображенной на картине купальщицы такая же прическа, как у героини Кэрри Фишер в «Звездных войнах» — сестры Люка Скайуокера, принцессы Леи. Фишер сыграла Лею в пяти фильмах франшизы, включая вышедший в декабре 2017-го восьмой эпизод «Звездные войны: Последние джедаи».

Кэрри Фишер умерла 27 декабря 2016-го от остановки сердца. Ей было 60 лет. Кроме участия в «Звездных войнах», актриса была известна ролями в таких фильмах, как «Сладкая месть», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Предместье».

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