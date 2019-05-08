Из ремейка «Леди и Бродяги» уберут расистскую песню сиамских кошек

Из ремейка мультфильма «Леди и Бродяга» уберут песню сиамских кошек, которую сочли расистской. Об этом сообщает издание The Variety.

Автором музыки к новой киноленте станет американская исполнительница Жанель Монэ. Она не только запишет новые композиции к картине, но и переделает песню The Siamese Cat Song, которую в оригинальной версии исполнила Пегги Ли. Она озвучила пару сиамских кошек, провозглашающих, что нет лучше животных, чем они, и запугивающих собаку по кличке Леди. Отмечается, что в новой версии этих персонажей заменят на других животных.

Creatormaster / YouTube

В 2013 году один из авторов блога Flavorwire Маркус Хантер заявил, что изображение сиамских кошек Си и Ам в мультфильме обусловлено послевоенной ксенофобией в США. По его словам, персонажи, символизирующие иностранцев из Азии, представлены двуличными и злобными, а также не обладающими индивидуальными характерами. Хантер назвал сиамских кошек «колониальным ужасом».

Оригинальный мультфильм «Леди и Бродяга» вышел в 1955 году. Его номинировали на премию BAFTA как лучший анимационный фильм. Мировая премьера ремейка запланирована на 12 ноября.

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