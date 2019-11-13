«Чересчур сексуального» ежа Соника переделали из-за возмущенных фанатов

Paramount Pictures / YouTube

В сети появился трейлер фильма «Соник в кино» с измененным обликом главного персонажа. Проморолик опубликован на YouTube-канале Paramount Pictures.

Премьера картины, изначально запланированная на начало ноября, состоится 14 февраля 2020 года. В ленте снялись Джеймс Марсден и Джим Керри, ежа Соника озвучил Бен Шварц.

В декабре 2018 года в сети появился постер к фильму, в котором интернет-пользователи разглядели сексуальный подтекст. Образ Соника также подвергся критике — его посчитали чересчур реалистичным и слишком мускулистым. Ежа сравнили с «мультяшкой, которая занимается кроссфитом», а также с «горячим фурри». Из-за недовольства фанатов режиссер Джефф Фаулер объявил, что облик персонажа изменят.

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