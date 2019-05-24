Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли

Режиссер фильма «Соник в кино» Джефф Фаулер рассказал о переносе премьеры. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Понадобится чуть больше времени, чтобы сделать Соника таким как надо», – заявил Фаулер. Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника.

Фильм про синего ежика изначально должен был выйти в кино в начале ноября 2019 года. Новая дата премьеры назначена на 14 февраля 2020 года.

Соник — главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog, комиксов и мультфильмов. Созданный художником Наото Осимой, программистом Юдзи Накой и дизайнером Хирокадзу Ясухарой синий еж является талисманом компании Sega.

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