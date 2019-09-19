Трюдо переоделся в Аладдина и прослыл расистом

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо раскритиковали за старый снимок, на котором он был одет в костюм Аладдина. На эту фотографию обратил внимание Time.

Политика сфотографировали в окружении четырех женщин в 2001 году на закрытой вечеринке «Арабская ночь». Мероприятие проходило в канадской частной школе, где тогда преподавал Трюдо. Для образа персонажа из одноименного мультфильма он надел на голову белый тюрбан и раскрасил лицо темным гримом.

Отмечается, что за костюм Аладдина политика, в частности, раскритиковал лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх — последователь религиозного течения сикхизм, который сам носит тюрбан. Он обвинил политика в расизме из-за «блэкфейса».

Глава правительства принес извинения канадцам, отметив, что в то время он не понимал связь своего костюма с дискриминацией. «Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать», — отметил Трюдо, добавив, что всю жизнь боролся в расизмом и был сторонником толерантности.

В 2018 году жена президента США попала в центр скандала из-за выбора костюма колонизатора для поездки в Кению в рамках африканского турне. Как отмечает издание, Мелания Трамп надела пробковый шлем, который воспринимается как символ европейского колониализма и вызывает ассоциации с эксплуатацией африканцев.

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