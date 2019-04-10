Преподавателя Венской оперы обвинили в сексуальных домогательствах к ребенку

Преподавателей балетной школы при Венской государственной опере обвинили в издевательствах над детьми. Об этом сообщает австрийская газета Falter.

Педагоги танцевальной школы используют насильственные методы обучения. Детей унижают, девочек доводят до анорексии и булимии. Более того, один из подопечных заявил о том, что преподаватель его домогался. Директор Венской оперы Доминик Мейер был шокирован этой новостью. «Мы это терпеть не будем», — заверил он.

Некоторые из предъявленных обвинений касаются уже уволенной сотрудницы, избивавшей, дергавшей за волосы юных балерин. Второй педагог, в чей адрес также были предъявлены обвинения, был отстранен от работы.

Венская государственная опера — один из ключевых оперных центров мира. В мае 2019 года ей исполнится 150 лет.

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