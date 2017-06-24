Спецслужбы увидели иностранный след в попытке теракта в мечети Мекки

Министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило, что предотвращенный теракт в Заповедной мечети Мекки готовился за рубежом. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает издание SPA.

В ведомстве уверены, что нападавшие с помощью атаки хотели дестабилизировать ситуацию в стане.

«Террористическая сеть, планы которой были сорваны, нарушили всякую святость, покусившись на Великую мечеть — самое священное место на земле. Террористы управлялись из-за границы, их целью было нарушить безопасность и стабильность в государстве», — отметили в саудовском МВД.

Ранее в субботу спецслужбам Саудовской Аравии удалось предотвратить теракт в Заповедной мечети, в которой хранится главная святыня мусульман — Кааба. В ходе операции по устранению смертника пострадали пять полицейских и шесть гражданских. Арестованы пять человек, среди них есть женщина. Об их принадлежности к какой-либо террористической организации пока не сообщается.

В МВД сообщали, что террористы создали несколько ячеек, две из которых базировались в Мекке, еще одна — в Джидде. Своей мишенью преступники избрали паломников.