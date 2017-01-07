Двух террористов ликвидировали в столице Саудовской Аравии

Двое опасных террористов были ликвидированы в ходе спецоперации в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщает в субботу, 7 января, агентство SPA со ссылкой на МВД.

По его информации, убитые — саудовские подданные. Они скрывались в одном из домов, где создавали самодельные взрывные устройства. Силы безопасности окружили здание и предложили экстремистам сдаться.

Преступники в ответ открыли огонь и попытались скрыться. В перестрелке оба террориста были ликвидированы, ранение также получил один из силовиков.

Как отмечается, в доме были обнаружили два готовых к использованию взрывных устройства, их уничтожили. Кроме того, были изъяты граната и контейнеры с химическими веществами.

По данным МВД, один из террористов подозревался в причастности к взрыву в мечети города Абха в августе 2015 года, пишет Al Arabiya. Жертвами теракта стали 17 человек — военнослужащие специальных войск Саудовской Аравии. Власти страны объявили вознаграждение в размере более 1,3 миллиона долларов за содействие в поимке подозреваемых, отмечает ТАСС.