В Турции арестовали четырех направлявшихся к ИГ в Сирию чеченцев

Спецслужбы Турции задержали в провинции Мерсин четверых уроженцев Чечни, направлявшихся в Сирию. Об этом сообщает турецкое издание Haberturk в субботу, 7 января.

По информации издания, мужчины, возраст которых не называется, имели при себе фальшивые документы. В Сирии они планировали присоединиться к боевым действиям на стороне террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

По решению суда задержанных арестовали.

В декабре 2016 года СМИ сообщили об отправке в Сирию чеченских батальонов «Восток» и «Запад» для ведения войны против террористов. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделений, о которых говорится в этих новостях, не существует.

В октябре Кадыров заявил, что республика готова обучать сирийских военных в международном центре по подготовке спецназа в Гудермесе.