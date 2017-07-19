В Йемене из-за авиаудара погибли 20 мирных жителей

В Йемене из-за удара ВВС Саудовской Аравии погибли по меньшей мере 20 гражданских лиц. Об этом сообщает AMN News.

Бомбардировке подверглись объекты, включая населенные пункты, расположенные в провинции Таиз. Как уточняет DH.be, один из снарядов угодил в дом, где проживали беженцы из других регионов страны. Среди погибших семь женщин и четверо детей.

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20 июня сообщалось, что в результате налета саудовских самолетов на рынок города Саада на северо-востоке Йемена погибли 25 мирных жителей.

В феврале самолеты королевства ударили по пригородам Саны, столицы страны, — тогда погибли девять женщин и один ребенок.

В Йемене продолжается гражданская война. За одну из сторон выступают боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, за другую — войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. В конце марта 2015 года она начала кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.