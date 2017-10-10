Йемен запустил баллистическую ракету по Саудовской Аравии

Йемен запустил баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Press TV в своем Twitter-аккаунте.

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Отмечается, что ракета средней дальности типа «Кахир-2» упала в районе Джизан на юго-западе страны. Других подробностей, включая число жертв и возможные разрушения, телеканал не приводит.

23 августа самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли удар по гостинице в районе Архаб к северу от столицы Йемена — Саны. Погибли более 30 человек, десятки получили ранения.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.