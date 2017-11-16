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Американские системы ПРО уничтожили более 100 советских ракет

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Противоракетные комплексы Patriot, поставляемые США Саудовской Аравии, с 2015 года перехватили более 100 йеменских ракет, большинство из которых имеет советское происхождение. На доклад компании Raytheon, под руководством которой производятся системы ПРО, обратили внимание в Defense News.

Более 90 процентов перехватов пришлось на комплексы Patriot PAC-2 (Patriot второго поколения) с управляемыми противоракетами, предназначенными в основном для уничтожения самолетов, но способными перехватывать и баллистические ракеты.

Остальные 10 процентов перехватов пришлись на комплексы Patriot PAC-3 (Patriot третьего поколения), специально приспособленные для уничтожения баллистических ракет. Развертывание таких систем в Саудовской Аравии до сих пор не завершено, этим компания Lockheed Martin объясняет низкий показатель перехвата.

Ликвидация йеменских ракет также осуществляется комплексами Patriot, состоящими на вооружении ОАЭ, но размещенными на территории Йемена. Учитывая данное обстоятельство, американские системы ПРО с 2015 года перехватили более 150 советских ракет.

Defense News отмечает, что заявленные Raytheon показатели превышают данные, представленные другими аналитическими центрами и правительством Саудовской Аравии. Это государство возглавляет коалицию из восьми стран, противодействующую хуситам в Йемене и поддерживающему их Ирану.

С другой стороны, отмечает издание, официально Саудовская Аравия и ОАЭ занижают число перехваченных йеменских ракет, а Raytheon отказался раскрыть принадлежность систем ПРО, ответственных за перехват советских ракет.

В Йемене идет гражданская война между повстанцами хуситами и проправительственными силами. В распоряжении хуситов и большей части йеменских военных, перешедших на сторону повстанцев, имеются различного рода ракеты, завезенные из СССР и Северной Кореи. Северокорейское оружие, в свою очередь, произведено на основе советских изделий. Подтвержденных фактов поставки иранских ракет в Йемен нет.

На перехват одной советской ракеты обычно отправляются четыре американских противоракеты. В настоящее время на вооружении Саудовской Аравии стоят исключительно американские Patriot второго и третьего поколений. Эр-Рияд также планирует закупить российские системы ПРО С-400.

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