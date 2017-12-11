Россия испытает универсальный военный беспилотник

В России пройдут испытания нового многофункционального беспилотника для Воздушно-десантных и Сухопутных войск. Об этом сообщил РИА Новости командующий ВДВ Андрей Сердюков в ходе сбора руководящего состава войск, проводящегося с 11 по 15 декабря на базе Рязанского парашютно-десантного полка.

«На этап государственных испытаний выходит опытно-конструкторская работа по разработке многофункционального робототехнического комплекса на базе легкого и среднего шасси», — сказал Сердюков. Аппарат нужен для решения задач обеспечения боевых действий Сухопутных войск и ВДВ.

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По словам командующего, в интересах военных также ведутся разработки новых грузовых парашютных систем различной грузоподъемности. Кроме того, проводятся «конструкторские разработки в области создания людских десантных парашютов, направленные на создание надежной системы, работающей без вмешательства человека, а также управляемой парашютной системы специального назначения с высокими планирующими свойствами».

Ранее американские аналитики перечислили самых мощных российских наземных роботов и заявили об отставании России в создании военных летательных беспилотников.