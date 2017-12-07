Названо главное преимущество автомата Калашникова перед М16

Директор программ нацбезопасности американского Центра Никсона и экс-сотрудник ЦРУ Фритц Ирмарт в колонке для National Interest назвал главное преимущество советского автомата АК-47 перед американской винтовкой М16.

«Надежность сделала AK-47 грозным противником и ценным приобретением для американских военных во Вьетнаме, когда их M16 заклинивала от стрельбы в местных условиях», — полагает специалист.

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По мнению Ирмарта, существуют различия между АК-47 и М16 в принципе действия автоматики и газоотводных систем, которые приводят к тому, что первое оружие более приспособлено к работе в загрязненных условиях, чем второе.

АК-47 и его модификации считаются самым распространенным в мире стрелковым оружием. Главным конкурентом автоматов Калашникова выступает американская автоматическая винтовка М16.