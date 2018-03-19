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Главком ВМФ рассказал о самых мощных российских подлодках

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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев поделился перспективами развития ударных подводных сил страны. В интервью газете «Красная звезда» он рассказал о судьбе подлодок «Ясень».

По его утверждению, атомные подлодки проекта «Ясень» и «Ясень-М» в ближайшем будущем станут самыми мощными в составе флота по своему ударному потенциалу. «Головная подводная лодка этого проекта уже находится в составе Северного флота, регулярно выполняет задачи боевой службы, и, что не может не радовать, выполняет успешно», — заявил он.

Главком также пообещал, что постройка лодок «Ясень-М» будет продолжена, корабли войдут в состав как Северного, так и Тихоокеанского флотов.

Ранее Королев сообщил, что на данный момент в различных стадиях постройки находятся шесть атомных подводных лодок проекта «Ясень» и пять атомных ракетоносцев «Борей-А».

4 февраля эксперт Центра новой американской безопасности Пол Шарре признал превосходство России в ряде военных технологий и разработок. Среди прочего, он отметил, что США необходимо направить дополнительные средства на разработку средств нанесения подводных ударов.

19 января стало известно, что субмарины проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» уже выведены из боевого состава Военно-морского флота России и будут утилизированы.

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