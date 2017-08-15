В ОСК заявили о возможности строить подлодки как в СССР

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что в настоящее время производительность на предприятиях позволяет строить большее количество подводных лодок, чем в советское время. Об этом он рассказал в интервью Rambler News Service.

«Про подводные лодки это можно сказать определенно, с надводными кораблями ситуация несколько сложнее. Тем не менее, в части количества производимой техники мы вплотную приблизились к показателям советских времен», — отметил Рахманов.

В конце июля 2017 года в ОСК сообщили, что две субмарины проекта 636, «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», были одновременно заложены на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Это первые из шести субмарин, которые будут построены для Тихоокеанского флота.

Материалы по теме «Ракета не летает — проблемы корабелов» Мнение главы ОСК о делах с гособоронзаказом в кораблестроении

В ноябре 2016 года «Адмиралтейские верфи» завершили контракт на постройку шести «Варшавянок» для Черноморского флота. Последняя лодка серии под названием «Колпино» сдана морякам в ноябре 2016 года.

На северодвинском «Севмаше» при этом реализуются контракты на строительство восьми стратегических ракетоносцев проекта 955 «Борей» (три уже сданы, остальные будут готовы к 2021 году) и семи многоцелевых атомоходов проекта 885 «Ясень» (один сдан, еще один проходит испытания, еще пять будут сданы до 2023 года).