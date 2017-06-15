Президент ОСК рассказал о модернизации «Северной верфи» в Петербурге

Петербургская «Северная верфь» получит новое корпусное производство, позволяющее собирать и перемещать блоки массой свыше тысячи тонн. Об этом «Ленте.ру» сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Новое оборудование позволит резко сократить сроки пребывания кораблей на верфи и повысить уровень их готовности к моменту спуска на воду.

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«Мы смотрим года на три-четыре вперед и начинаем заниматься коренной модернизацией основных судостроительных переделов, к которым относятся заготовительные, обрабатывающие технологии и технологии, минимизирующие время нахождения судна на стапеле, — отметил Рахманов. — В качестве пилотного начали такой знаковый проект на "Северной верфи". Там будет построено современное корпусообрабатывающее производство с возможностью сборки и перемещения блоков весом более тысячи тонн».

Глава ОСК также сообщил о переходе к технологии «распределенной верфи», позволяющей производить элементы корабля в разных точках. «Например, у нас есть некий избыточный ресурс на "Балтийском заводе", это значит, что мы можем его задействовать для поставки блоков на "Северную верфь" или на "Адмиралтейские верфи"», — сказал Рахманов.

Первая часть интервью с руководителем ОСК вышла на «Ленте.ру» в четверг, 15 июня. Продолжение материала будет опубликовано в пятницу, 16 июня.