Названо количество строящихся для российского флота подлодок

Российские подводники в ближайшие годы получат более 10 атомных и неатомных субмарин. Об этом газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом Владимир Королев.

«В различных стадиях постройки находятся шесть атомных подводных лодок проекта "Ясень" и пять атомных ракетоносцев "Борей-А"», — пояснил он.

Королев напомнил, что с 2013 года в состав ВМФ переданы три ракетных подводных крейсера проекта «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах», а также одна атомная многоцелевая подводная лодка проекта «Ясень» — «Северодвинск».

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Главком также отметил, что Черноморский флот в короткий срок был оснащен шестью современными дизель-электрическими подводными лодками типа «Ростов-на-Дону», и подтвердил, что подобная серия заложена для Тихоокеанского флота.

4 февраля эксперт Центра новой американской безопасности Пол Шарре признал превосходство России в ряде военных технологий и разработок. Среди прочего, он отметил, что США необходимо направить дополнительные средства на разработку средств нанесения подводных ударов.

19 января стало известно, что субмарины проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» уже выведены из боевого состава Военно-морского флота России и будут утилизированы.

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