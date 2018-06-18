Названы худшие американские истребители

Военный эксперт Роберт Фарли на страницах The National Interest представил список худших американских истребителей в истории.

В перечень входят пять самолетов: Brewster F2A Buffalo (произведено 509 машин), Vought F7U Cutlass (320), McDonnell F-3 Demon (519), Convair F-102 Delta Dagger (1000) и Lockheed F-104 Starfighter (2578).

Материалы по теме Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый

Некоторые из таких истребителей, как, например, совершивший первый полет в 1937-м Brewster F2A Buffalo, технологически уступали зарубежным (в данном случае — японским) самолетам, тогда как другие, в частности впервые поднявшийся в воздух в 1956-м Lockheed F-104 Starfighter, отличались высокой аварийностью.

Американский журнал добавляет, что некоторые критики предлагают добавить в этот список истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!