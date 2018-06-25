ВСУ показали «Охотника»

Вооруженные силы Украины испытывают роботизированный наблюдательно-огневой комплекс «Мисливець» («Охотник»), сообщает пресс-служба украинского правительства на своей странице в Facebook. Видео с машиной доступно на YouTube-канале портала «Тиск».

Отмечается, что испытания проводятся на полигоне в Чернигове. Разработчик «Охотника», конструкторское бюро «Роботикс», заявляет, что робот сможет выполнять надзорные и боевые функции, а также нести на себе разнообразное вооружение, в частности, пулемет, автоматический гранатомет и пушку.

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