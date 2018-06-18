Залп донецких РСЗО «Снежинка» и «Чебурашка» попал на видео

TK Union / YouTube

В самопровозглашенной Донецкой народной республике прошли стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Снежинка» и «Чебурашка». Видео с испытаниями опубликовано на YouTube-канале телеканала «Юнион».

«Снежинка» способна выполнить залп двумя ракетами калибра 324 миллиметра. «Чебурашка» оснащен двумя пакетами по 28 снарядов каждый. Реактивные системы размещены на платформе КрАЗа и построены, предположительно, на основе советских РСЗО. Впервые «Снежинка» и «Чебурашка», созданные в ДНР, были показаны 9 мая.

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