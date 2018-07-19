Наука и техника
 
Последние новости
Россия приготовилась дать отпор США и Украине
В Петербурге рабочий спас повисшую на балконе девочку
Розенбаум прокомментировал слова нашедшего у него рак Кобзона
Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв
ЦСКА помешал футболисту сборной России перейти в «Барселону»
Новых квартир в Москве стало на треть меньше  
Жара вернется в Москву  
Американка купила сыну виноград и нашла в нем черную вдову
Роналду оставил тысячи евро чаевых
Новости партнеров

Минобороны показало пуск «Кинжала» с МиГ-31К

Перейти в «Мою Ленту»
ntv.ru

Минобороны России представило видео учебного пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К. В двухминутном ролике, опубликованном телеканалом НТВ, самолет МиГ-31К в небе сопровождал дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, также оснащенный «Кинжалами».

Всего Воздушно-космические силы России с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами «Кинжал», передают РИА Новости заявление заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Дронова.

При этом 70 полетов осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Кроме того, отметил военный, в первой декаде июля 2018 года совместно с экипажами Дальней авиации проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

По его словам, в ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. По имеющимся данным, ракета «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Впоследствии стали известны планы по оснащению «Кинжалами» сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, каждый из которых, в отличие от МиГ-31К, должен получить не одну ракету, а четыре. Дальность применения комплекса «Кинжал» в составе МиГ-31К превышает 2000 километров, тогда как в случае Ту-22М3 — около 3000 километров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Испытания гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал»
Раскрыта дальность «Кинжала» для Ту-22М3 и МиГ-31К
В России нашли способ закрыть морские границы
Россия завершила бросковые испытания «Сармата»
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:04Сегодня
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года

«Они выдавали себя за украинцев»

Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
10:12Сегодня

Россия начала серийное производство гиперзвуковых блоков «Авангард»

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

07:07Сегодня

Выявлена новая опасность мяса

Наука и техника19:39 9 июля

Русская медь

Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

07:48Сегодня

Историки отвергли слухи о сотнях тонн золота на затопленном «Дмитрии Донском»

04:24Сегодня

Глобальный космический интернет от «Роскосмоса» станет целевой программой

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
21:0011 июня

В США признали уникальность российских С-500

07:04Сегодня

Названы сроки появления первого смартфона с гибким экраном

00:08Сегодня

Раскрыта дальность «Кинжала» для Ту-22М3 и МиГ-31К

Россия
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Переживших рекордный паводок забайкальцев предупредили о второй волне
Семья россиян утонула в собственном доме из-за сильного ливня
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
В России на треть увеличат протяженность федеральных дорог
Пенсионерка создала мемориал на месте массового захоронения воинов
Все материалы
Мир
Американский папа
Этот человек сделал Корею другом США. Он был страшнее Ким Ир Сена
Израиль обвинили в возрождении апартеида
Греция пожаловалась на неуважение со стороны России
Полиция опознала отравителей Скрипаля
К антироссийским санкциям Евросоюза присоединились пять стран
Застреливший собственную мать политик встал на защиту оружия
Турция отменила длившийся два года режим ЧП
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Никол ПашинянБрюссельский облом
Никол Пашинян решил опробовать путь Порошенко
Украинцам приписали создание газовой отрасли России
Российские военные ворвались в армянское село и устроили стрельбу
Президенту Молдавии подсунули фальшивого князя Мальтийского ордена
Украинцы обеднели
Мэр украинского города анонсировал идеологические чистки в школах
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Андрей Степаненко«Рынок станет более либеральным»
Генеральный директор РАД о системе госзакупок
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
Россия приготовилась дать отпор США и Украине
США начали тонуть в долгах
Названы лучшие марки томатного сока
«Нафтогаз» заявил о готовности пойти на мировую с «Газпромом»
Все материалы
Силовые структуры
«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»
Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
В России арестовали партизан-революционеров
Бывшие военные исповедовали смесь нацизма, сталинизма и сексуальных практик
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»
В Кемерово жители украли изъятые игровые автоматы и открыли свое казино
Бывший глава МУРа отделался условным сроком по делу о коррупции
В Москве вооруженные преступники ограбили банк
Все материалы
Наука и техника
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Грузовой корабль «Прогресс МС-09»«Американцы такого еще не делали»
«Роскосмос» похвастался рекордом 1967 года. Впереди полет на Луну?
Россия начала серийное производство гиперзвуковых блоков «Авангард»
Минобороны показало пуск «Кинжала» с МиГ-31К
Выявлена новая опасность мяса
Историки отвергли слухи о сотнях тонн золота на затопленном «Дмитрии Донском»
Все материалы
Спорт
Усик надежды
Украинский чемпион против несокрушимого россиянина. Кто победит?
ЦСКА помешал футболисту сборной России перейти в «Барселону»
Роналду оставил тысячи евро чаевых
Назван самый дорогой спортивный клуб мира
Роналду разорвет все связи с Испанией
Россияне поставили Акинфеева выше Роналду
«Мы влюбились в Россию»
Чемпионат мира закончился. Как жить дальше?
Все материалы
Культура
Большие кочерыжки
В России показали самую вульгарную и неприличную оперу
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Кобзон проговорился про рак у Розенбаума
Рэпер Бездушный совершил суицид после травли из-за сайта для гей-знакомств
Актриса из «Валериана и города тысячи планет» описала изнасилование Бессоном
Диджей Smash позлорадствовал над осужденным бывшим депутатом-единороссом
Все материалы
Интернет и СМИ
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Чудаки» по-русски
Они просто хотели веселиться. Теперь их уважают в России и любят за рубежом
В крупнейшей в истории Facebook утечке разглядели российский след
Facebook отказался удалять сообщения с отрицанием Холокоста
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение
В сети распекли богатую австралийку за советы по экономии
Все материалы
Ценности
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Оценена расточительность Меган Маркл
Названы самые популярные в Instagram кроссовки
Все материалы
Путешествия
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Турки раскрыли обстоятельства смерти повздорившего с россиянином украинца
Выявлены различия в туристических предпочтениях мужчин и женщин
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Падение самолета сняли на видео изнутри
Все материалы
Из жизни
Дикая смесь
Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Хозяин подговорил пса стянуть деньги у жены
Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое
Штукатур сорвал миллионный джекпот благодаря пропустившей его в очереди женщине
Город-призрак на Диком Западе купили за 1,4 миллиона долларов
Активист захотел спасти свинью от убоя и не смог
Редчайших в мире котят нашли в шотландских горах
Все материалы
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Один вагон на миллион. Часть 2
Еще шесть универсалов, в прошлом бывших роскошными седанами
Самые популярные моторы
Моторы, которые чаще всего вставляют в самые разные машины
Компания Renault представила самый мощный Megane
Появились фотографии нового хэтчбека Lada Granta
Rimac вывел на улицы «флот» беспилотников
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы