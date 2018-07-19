Минобороны показало пуск «Кинжала» с МиГ-31К

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Минобороны России представило видео учебного пуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К. В двухминутном ролике, опубликованном телеканалом НТВ, самолет МиГ-31К в небе сопровождал дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, также оснащенный «Кинжалами».

Всего Воздушно-космические силы России с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами «Кинжал», передают РИА Новости заявление заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Дронова.

При этом 70 полетов осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Кроме того, отметил военный, в первой декаде июля 2018 года совместно с экипажами Дальней авиации проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

По его словам, в ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

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Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. По имеющимся данным, ракета «Кинжал» представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер».

Впоследствии стали известны планы по оснащению «Кинжалами» сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, каждый из которых, в отличие от МиГ-31К, должен получить не одну ракету, а четыре. Дальность применения комплекса «Кинжал» в составе МиГ-31К превышает 2000 километров, тогда как в случае Ту-22М3 — около 3000 километров.

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