Россия завершила бросковые испытания «Сармата»

Минобороны России завершило бросковые испытания жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Летно-конструкторские испытания изделия должны начаться в 2018 году. Об этом сообщили «Коммерсантъ» источники в оборонной промышленности и и военном ведомстве.

Собеседники издания отметили, что за последние полгода произведено три бросковых пуска изделия из шахтной установки полигона Плесецк (в декабре 2017 года, а также в марте и мае 2018 года). «Все они были признаны успешными, заявленная программа испытаний выполнена в полном объеме»,— отметил один из источников.

В течение последних месяцев специалисты проводили сбор и анализ информации о поведении ракеты после выхода из установки, а также правильность проводимых предстартовых операций, например, загрузки ракеты в шахту.

После окончательного завершения анализа данных, касающихся бросковых испытаний «Сармата», военные планируют приступить к летно-конструкторским испытаниям, предполагающим проведение не менее пяти пусков изделия.

Первые такие старты позволят проанализировать поведение двигателей трех ступеней, отдельных узлов и агрегатов ракеты, в частности, по поступающей телеметрической информации, после чего планируется провести оценку поражающей способности изделия. В последнем случае пуск «Сармата» будет произведен по трассе Плесецк — полигон Кура (Камчатка).

При бросковых испытаниях ракета выталкивается из шахты на высоту около 30 метров, где на некоторое время включается двигатель первой ступени.

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Ракета РС-28 «Сармат» способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира, в том числе через полюса планеты. Во время своей последней прямой линии президент России Владимир Путин анонсировал принятие на вооружение новой тяжелой жидкостной ракеты уже в 2020 году.

В настоящее время на вооружении России состоят три стратегических комплекса мобильного базирования («Тополь», «Тополь-М» и «Ярс») и четыре шахтного (РС-18, РС-20, «Тополь-М» и «Ярс»).

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