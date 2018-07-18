Раскрыт план усиления гиперзвукового «Авангарда»

Новейшая российская гиперзвуковая ракета с ядерной силовой установкой «Авангард» получит жаропрочный титановый корпус разработки НПО «Машиностроение», сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

«"НПО "Машиностроения" ведет работу по определению прочностных характеристик новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева. Эти исследования нужны для разработки корпусов новейших гиперзвуковых ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард"», — сказал собеседник агентства.

Как пояснил агентству главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, разрабатываемые в России титановые сплавы предназначены для гиперзвуковых ракет со скоростью пять чисел Маха и более, а полученные решения используются не только в «Авангарде», но и в корпусе маневрирующего боевого блока ракеты «Сармат».

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«При этом на этих ракетах применение новых сплавов не ограничивается — есть и другие проекты, которые пока публично не представлялись», — сказал эксперт.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, комплекс способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В том же месяце в Минобороны страны объявили о заключении контракта на серийное производство первой партии «Авангардов».

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