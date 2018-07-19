Впервые показан пуск «Авангарда»

ria.ru

Минобороны России впервые обнародовало видео запуска новейшей ракеты с гиперзвуковым блоком «Авангард». Как отмечает РИА Новости, до сих пор подобное оружие демонстрировалось исключительно на анимации.

Минутный ролик начинается с установки ракеты на стартовой площадке, затем показан ее пуск из шахты. Далее (уже на анимации) показывается отделение боевого блока от ракеты-носителя и его активное маневрирование при приближении к цели.

Материалы по теме Русский удар: Путин показал новейшие ракеты Что известно о самом страшном оружии России

Ранее Минобороны заявило, что разработка комплекса «Авангард» завершена, а российская промышленность приступила к серийному выпуску гиперзвуковых блоков.

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, «он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В том же месяце в Минобороны объявили о заключении контракта на серийное производство первой партии систем «Авангард».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!