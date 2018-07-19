Россия начала серийное производство гиперзвуковых блоков «Авангард»

В России началось серийное производство гиперзвуковых блоков ракетного комплекса «Авангард», передает ТАСС сообщение Минобороны.

«Оборонно-промышленным комплексом России завершена разработка ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым оснащением — планирующим крылатым боевым блоком. Предприятия промышленности приступили к его серийному производству», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в настоящее время в позиционном районе Домбаровского соединениями РВСН (Ракетные войска стратегического назначения) проводится комплекс организационных и технических мероприятий по принятию в эксплуатацию нового комплекса.

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Военное ведомство отмечает, что создание новых стратегических систем вооружений «направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников».

Об «Авангарде» рассказал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию. По словам главы государства, крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, при этом «он идет к цели, как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию», а «крылатый блок при этом надежно управляется».

В том же месяце в Минобороны объявили о заключении контракта на серийное производство первой партии систем «Авангард».

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