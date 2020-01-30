В США назвали компартию Китая главной угрозой современности

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современности. Его слова в четверг, 30 января, приводит Reuters.

«Хотя мы по-прежнему должны сохранять неимоверную бдительность относительно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени», — заявил американский чиновник в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, которая проходит в Лондоне.

По его словам, компартия Китая уже неоднократно давала понять, что ее повестка расходится с американскими ценностями. В связи с этим, считает Помпео, США и их западным союзникам следует постараться нарастить свою военную и технологическую мощь, чтобы быть уверенными, что в следующем веке в мире будут главенствовать демократические западные принципы.

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