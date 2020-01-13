Названа главная угроза экономике США

Китай является самой главной угрозой для будущего Соединенных Штатов, считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс, работавший в Белом доме в администрации Барака Обамы. Его слова приводит CNBC.

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Эксперт заявил, что КНР использует стратегию «троянского коня», чтобы усилить свое влияние по всему миру, в том числе в США. «Они [Китая] проникают в экономику, скупают все, что могут, и платят всем, кому могут, для того, чтобы как можно сильнее давить на экономики стран и предъявлять требования к поведению их правительств», — сказал Джонс.

Бывший советник по нацбезопасности отметил, что пока США не обращали на Китай внимания, Пекин делал успехи и становился реальным конкурентом для Вашингтона. Теперь он намерен «заменить Соединенные Штаты в качестве доминирующей культуры в мире». По мнению Джонса, США могут выиграть в гонке с Китаем за счет развития технологий, в частности систем мобильной связи и высокоскоростного интернета 5G.

Торговая война США и Китая продолжается полтора года и сопровождалась введением взаимных торговых ограничений в виде повышенных пошлин. Это привело к замедлению экономик обоих стран. В октябре 2019 года стороны договорились об условия подписании первого этапа торгового соглашения. Оно должно состояться в ходе визита китайской делегации в Вашингтон 15 января 2020-го.

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