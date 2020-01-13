Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Хафтар покинул Москву без подписания мирного соглашения с Сараджем
Нежелание мужа Нетребко выступать на одной сцене с армянской певицей опровергли
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Ребенок спас бабушку от смерти благодаря видео на YouTube
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Обозначены сроки серийного выпуска новейшего российского бомбардировщика
Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Решена главная загадка Солнечной системы
Новости партнеров

Названа главная угроза экономике США

Перейти в «Мою Ленту»
Джеймс Джонс
Джеймс Джонс

Китай является самой главной угрозой для будущего Соединенных Штатов, считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс, работавший в Белом доме в администрации Барака Обамы. Его слова приводит CNBC.

Эксперт заявил, что КНР использует стратегию «троянского коня», чтобы усилить свое влияние по всему миру, в том числе в США. «Они [Китая] проникают в экономику, скупают все, что могут, и платят всем, кому могут, для того, чтобы как можно сильнее давить на экономики стран и предъявлять требования к поведению их правительств», — сказал Джонс.

Бывший советник по нацбезопасности отметил, что пока США не обращали на Китай внимания, Пекин делал успехи и становился реальным конкурентом для Вашингтона. Теперь он намерен «заменить Соединенные Штаты в качестве доминирующей культуры в мире». По мнению Джонса, США могут выиграть в гонке с Китаем за счет развития технологий, в частности систем мобильной связи и высокоскоростного интернета 5G.

Торговая война США и Китая продолжается полтора года и сопровождалась введением взаимных торговых ограничений в виде повышенных пошлин. Это привело к замедлению экономик обоих стран. В октябре 2019 года стороны договорились об условия подписании первого этапа торгового соглашения. Оно должно состояться в ходе визита китайской делегации в Вашингтон 15 января 2020-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
China is the ‘most serious threat’ to the United States, says former security advisor to Obama
Китайская кофейня бросила вызов Starbucks
Спрогнозировано состояние мировой экономики на ближайшие годы
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 9 января

Наполовину полон

Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
03:28Сегодня

Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей

03:18Сегодня

Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства

01:24Сегодня

США перестали считать Китай валютным манипулятором

Экономика00:03 6 января

Она развалилась

Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
22:4713 января

Российских домохозяек предложили заставить платить налоги

20:5413 января

Участник провала некогда крупнейшей компании мира возглавил Boeing

20:4613 января

Дилдо помогли бороться с пожарами в Австралии

Экономика00:03 2 января

На всех не хватит

Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
20:2113 января

Сбербанк подсчитал индексы Деда Мороза и Снегурочки

20:2013 января

Каршеринг от «Яндекса» выйдет на европейский рынок

19:2113 января

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Россия
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Погодные аномалии в России объяснили
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года
В России отказались упрощать правила перевозки животных в самолетах
«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»
Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
Для воевавших в Чечне и Афганистане предложили амнистию
Все материалы
Мир
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Хафтар покинул Москву без подписания мирного соглашения с Сараджем
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
США назвали условия снятия санкций с Ирана
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Путин и Меркель поговорили по телефону
Все материалы
Бывший СССР
Сенцов рассказал о принявшей «аннексию Крыма» бывшей жене
Штурм президентского дворца в Сухуми 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Спрогнозированы последствия крушения украинского «Боинга» для Киева
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Украина вошла в пятерку стран Европы по уровню безработицы
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
В Белоруссии преступника впервые приговорили ко второму пожизненному сроку
Все материалы
Экономика
Названа главная угроза экономике США
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Объем украденных из бюджета России денег оценили в несколько миллиардов рублей
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
США перестали считать Китай валютным манипулятором
Все материалы
Силовые структуры
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Анатолий Оноприенко«Это была охота на людей»
Самый страшный маньяк Украины вырезал целые семьи. Его не могли поймать тысячи милиционеров и армия
Директор частной школы Москвы задержана за попытку убийства жены депутата
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Историк-расчленитель пообещал поделиться с колонией гонораром за роман
Все материалы
Наука и техника
Обозначены сроки серийного выпуска новейшего российского бомбардировщика
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Решена главная загадка Солнечной системы
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Россия останется без iPhone c 5G
Все материалы
Спорт
«Барселона» уволила главного тренера
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Роджер Федерер ответил на критику Греты Тунберг
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Гол форварда «Манчестер Сити» дальним ударом признан лучшим в туре АПЛ
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Чемпион мира по боксу Уайлдер захотел попробовать себя в MMA
Все материалы
Культура
Нежелание мужа Нетребко выступать на одной сцене с армянской певицей опровергли
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Муж Нетребко отказался выступать на одной сцене с армянской певицей
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Родственникам Заворотнюк выписали штрафов на 22 тысячи рублей
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Объявлены номинанты на «Оскар»
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер назвал симпатичные ему передачи
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Пользователей WhatsApp обманули с помощью Adidas
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Миллиардер отыщет возлюбленную в собственном телешоу и отправится с ней к Луне
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Блогер задал священникам вопрос по СМС и прослыл грешником
Все материалы
Ценности
Девушка потратила больше миллиона рублей на покрывающую все тело татуировку
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Неумелый врач накачал девушке артерию вместо губ
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
У популярных уродливых кроссовок появилась еще более уродливая замена
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Все материалы
Путешествия
Член экипажа вывалился из самолета и получил травму
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Модель упала со скалы и разбилась насмерть из-за селфи
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Россия выработала новое условие полетов в Иран
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
По Крымскому мосту задумали пустить поезда из-за границы
Все материалы
Из жизни
Ребенок спас бабушку от смерти благодаря видео на YouTube
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
«Вечно молодая» 60-летняя бабушка раскрыла секрет своей привлекательности
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Елизавета II пожелала удержать принца Гарри и Меган Маркл в королевской семье
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Влюбленные сыграли свадьбу во время извержения вулкана
Все материалы
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
Opel привезет в Россию шесть моделей
Kia Seltos начали поступать российским дилерам
Nissan намерен выйти из альянса с Renault
Все материалы
Дом
Найдены города России с самыми дешевыми «однушками»
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Для реновации в Москве нашли новый эталон
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Найдена самая дорогая усадьба России
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Лариса Гузеева рассказала о своем завещании
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы